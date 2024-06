Teatro: il Celebrazioni apre con Dix che ricorda Gaber

Quattrodici spettacoli di prosa (in abbonamento), 5 di danza e altri 12 di vario genere, costituiscono il cartellone 2024/25 del Teatro Celebrazioni di Bologna con i quali il direttore artistico Filippo Vernassa si augura di superare i numeri della stagione da poco conclusasi con circa 110.000 presenze, 136 giornate di spettacolo e 1.350 abbonati.

Primo appuntamento il 15 e il 16 novembre con Gioele Dix, che nella doppia veste di attore e cantante rende omaggio a Giorgio Gaber nel ventennale della scomparsa con Ma per fortuna che c'era il Gaber. A seguire, dal 22 novembre, il piccolo capolavoro del Teatro dell'Assurdo Delirio a due di Eugène lonesco, con la regia di Giorgio Gallione e la coppia Nuzzo Di Blase; Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi sono, invece, i protagonisti de Il padre della sposa, di Caroline Francke già film di grande successo (6/12). Sotto Natale, 21 e 22/12, Simone Cristicchi porta in scena le sue riflessioni su San Francesco col musical Franciscus. La favola "Amore e Psiche" ispira poi la pièce Venere Nemica con Drusilla Foer (10 e 11/1); e ancora, Gli insospettabili di Anthony Shaffer, un giallo ricco di colpi di scena con Claudio (Greg) Gregori e Fabio Troiano (24/1); un altro giallo è proposto il 31 gennaio, il Tenente Colombo con Gianluca Ramazzotti.

Un protagonista della storia politica e della cultura italiana, Walter Veltroni, si mette in gioco per raccontare gli ultimi decenni del secolo scorso in un progetto di ampio respiro, intitolato Le emozioni che abbiamo vissuto (dal 21/2).

A distanza di cent'anni dalla nascita di Mein Kampf, Stefano Massini porta in scena la paranoica autobiografia di Adolf Hitler (28/2); Rocco Papaleo è protagonista invece de L'ispettore generale di Nikolaj Gogol (14/3); Toccando il vuoto del drammaturgo scozzese David Greig viene rappresentato per la prima volta in Italia da Lodo Guenzi (21/3) mentre Giovanni Esposito, dal 28 marzo, propone Benvenuti in casa Esposito.

La generazione dei Boomers sarà riletta da Marco Paolini (4/4), con Luca Bizzarri che chiude dal 9 maggio con Il medico dei maiali, scritto e diretto da Davide Sacco. Per la danza arriveranno la Parsons Dance Company, Les Farfadais diretta da Alexandre Haffner, Kataklo, RBR Dance Company e la eVolution Dance Theater.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA