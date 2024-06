Sere d'estate ai musei di Imola, viaggio tra arte e storia

Con l'arrivo dell'estate Imola Musei annuncia un ricco cartellone di eventi, che si svolgeranno tra il 15 giugno e l'8 settembre nel Chiostro del Museo San Domenico e a Palazzo Tozzoni. "Sere d'estate ai musei", alla terza edizione, racchiude undici appuntamenti per viaggiare nell'arte e nella storia, con uno sguardo verso il futuro.

Il ciclo dedicato agli "Incontri" nel Chiostro si aprirà sabato 15 giugno alle 21.30 con la conferenza "Il santuario delle origini. Aggiornamenti sullo scavo dell'ex cinema Modernissimo di Imola", con Valentina Manzelli, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio di Bologna. L'appuntamento si svolge nell'ambito delle Giornate Europee dell'Archeologia. Il Chiostro sarà anche protagonista di tre concerti, realizzati grazie alla collaborazione di Emilia Romagna Festival. La rassegna partirà l'8 luglio alle 20.15 con una visita guidata gratuita alle Collezioni d'Arte, "Il volto nascosto della città"; alle 21.30, concerto "Mozart: La Pantomima rinata" con il quartetto d'archi Grazer Musiker, Andrea Rucli pianoforte, voci Marta Riservato, Manuel Buttus, Maurizio Zacchigna.

A Palazzo Tozzoni sono in programma una mostra, un incontro e una visita guidata notturna. Dal 21 giugno all'8 settembre sarà allestita la mostra "Il tirocinio di uno scultore. Cincinnato Baruzzi e i conti Tozzoni". Per il terzo anno della rassegna "Ospiti a Palazzo" arriva, dalle Collezioni Comunali d'Arte di Bologna, il bozzetto in terracotta "La Trasgressione, ovvero la Seduzione", realizzato nel 1865 dallo scultore imolese Cincinnato Baruzzi.



