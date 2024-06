Libri 'a portata di ombrellone' sui lidi ravennati

Anche quest'anno nei lidi ravennati torna il progetto della Biblioteca Classense "Una spiaggia che legge è una bella storia". L'iniziativa, nata dalla convinzione che la lettura sia un valore fondamentale per la crescita intellettuale e sociale di una comunità, mira a promuovere la lettura portandola fuori dai contesti istituzionali e in luoghi di svago e relax. Dal 18 giugno i clienti di una serie di stabilimenti balneari di Punta Marina, Marina di Ravenna e Marina Romea avranno l'opportunità di godere del piacere della lettura grazie alla comodità di avere i libri a "portata di ombrellone".

Ogni stabilimento balneare che aderisce all'iniziativa riceverà una selezione di cinquanta titoli, per un totale di circa 500 volumi, scelti dalle bibliotecarie e dai bibliotecari della Classense. La selezione, realizzata con attenzione ai diversi gusti dei lettori, sarà disponibile senza necessità di tessera di iscrizione e senza scadenza di restituzione, avvicinando così ancora di più il libro al lettore. La partecipazione al progetto è gratuita per gli stabilimenti balneari e il servizio di prestito sarà attivo fino a metà settembre.

L'iniziativa rientra nella programmazione prevista dal Patto per la lettura intercomunale sottoscritto dal Comune di Ravenna, che riconosce la lettura come un valore sociale fondamentale, da sostenere attraverso un'azione coordinata e congiunta di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio.



