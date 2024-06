Crisi Bellco mette a rischio coop di lavoratori disabili

La crisi della Bellco rischia di interrompere un progetto di inserimento lavorativo di una trentina di persone disbaili, che, nell'indotto del biomedicale hanno trovato una possibilità di lavoro. Lo denuncia Roberto Ganzerli, presidente della cooperativa La Zerla, che a Mirandola è andato a portare solidarietà ai lavoratori della Mozarc-Bellco in sciopero.

"Siamo una coop sociale - dice Ganzerli - che si occupa dell'inserimento lavorativo di persone disabili, siamo una settantina in tutto e trenta si occupano di un indotto che deriva dalla lavorazione di materie plastiche di scarto di molta parte del distretto biomedicale di Mirandola, compreso anche di Mozarc-Bellco, sono lavorazioni indispensabili per far lavorare persone che altrimenti non avrebbero altro tipo di occupazione.

Siamo qui non solo per portare solidarietà ai lavoratori dell'azienda, ma anche per esprimere una fortissima preoccupazione perché se questo percorso e questa filiera si dovessero interrompere, sarebbe un problema per i ragazzi e per le loro famiglie che verrebbero praticamente rase al suolo".





