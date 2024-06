Alla Bellco di Mirandola lavoratori in presidio permanente

Continua lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori della multinazionale del biomedicale di Mirandola Mozarc Bellco che sono in presidio permanente davanti ai cancelli aziendali a Mirandola, e lo saranno anche per tutto questo weekend e la prossima settimana.

Lavoratrici e lavoratori, insieme ai sindacati Filctem Cgil e Femca Cisl chiedono, che l'azienda torni sui suoi passi e ritiri la dichiarazione di chiusura dell'attività produttiva. Rischiano il posto 350 addetti, il 70% dei quali donne.

"Chiediamo agli amministratori di farsi parte attiva per la positiva soluzione della vertenza - dicono Lisa Vincenzi della Filctem Cgil e Alberto Suffritti della Femca Cisl - vogliamo salvaguardare tutti i 350 addetti, compresi i 50 lavoratori in somministrazione. Ci preme salvaguardare anche tutto l'indotto costituito da piccole e medie aziende di fornitura di semilavorati e componenti venduti a marchio Medtronic Milano e Bellco".

Nel pomeriggio è prevista la visita del presidente della Regione Stefano Bonaccini.



