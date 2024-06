In via Riva Reno a Bologna dopo 68 anni riemerge il canale

BOLOGNA, 12 GIU - A Bologna riemerge il canale di via Riva Reno, che era stato coperto ben 68 anni fa. Questa mattina sono infatti iniziati i lavori davanti alla chiesa di Santa Maria della Visitazione, dove un tempo il canale di Reno era utilizzato per lavare i panni, e sono state rimosse le coperture in cemento posate nel 1956.

L'incrocio con via Lame, dove sono iniziati i lavori che termineranno a luglio, per consentire il passaggio delle rotaie del tram. L'intero percorso nel centro di Bologna verrà ultimato nel 2025.

Una volta ultimato il cantiere, il canale sarà visibile in un ampio tratto di via Riva Reno (ma non nell'incrocio dove questa mattina erano impegnati operai e macchinari).

"È un giorno importante perché si riapre il canale qui in via Riva Reno", dice il sindaco di Bologna, Matteo Lepore che assicura come, una volta terminata, la passeggiata lungo il canale "renderà molto più bella questa zona, frequentarla e anche per i commercianti quest'area avrà maggiore valore. Sono convinto che quando avremo finito questa sarà una delle zone più belle di Bologna", aggiunge Lepore che ha assistito di persona, insieme all'assessora alla Nuova mobilità Valentina Orioli e ai tecnici di Palazzo D'Accursio, al sollevamento delle placche di cemento che coprivano il corso d'acqua.

