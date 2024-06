Euro 2024: Olanda, Zirkzee convocato all'Europeo

Grande novità dal ritiro della Nazionale olandese. Il ct Ronald Koeman infatti, secondo quanto riportato dal portale Voetbal International, avrebbe deciso di convocare per Euro2024 anche l'attaccante del Bologna Joshua Zirkzee.

Rimasto inizialmente fuori dalle convocazioni con comprensibile delusione dopo la grande stagione in rossoblù, Zirkzee verrà inserito in queste ore nel gruppo Orange a causa dei tantissimi infortuni delle ultime ore: De Jong e Koopmeiners erano stati sostituiti inizialmente dal solo Maatsen, ma ora che anche l'attaccante Brian Brobbey si è fermato ed ecco che Koeman ha scelto di correre ai ripari.

Brobbey svolgerà gli esami in queste ore ma il problema non sembra di lievissima entità, così Zirkzee dovrà raggiungere in fretta e furia il ritiro di Wolfsburg. La federazione tedesca ha preparato i documenti e sta aspettando le autorizzazioni dalla Uefa, con il giocatore che però intanto è già dato come in partenza da Miami, città in cui aveva iniziato a svolgere le proprie vacanze. Una sorta di corsa contro il tempo, visto che Koeman vorrebbe averlo a disposizione già per l'allenamento a porte aperte previsto per la giornata di domani. La conferma ufficiale è arrivata anche con un post su X della nazionale olandese.



