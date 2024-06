A Ravenna una campagna per materiale sanitario per il Camerun

Una campagna per la raccolta di materiale sanitario destinato al comune di Douala 5 in Camerun è stata avviata dalla onlus Cuore e Territorio insieme all'Ausl di Romagna. E' emerso dall'incontro che si è tenuto in Comune a Ravenna tra l'assessora all'Immigrazione Federica Moschini, Cuore e Territorio, Terzo Mondo Odv e la società Pimagus Srl, sul viaggio umanitario fatto in Camerun, dal 5 al 12 aprile, che ha visto l'impegno della società Pimagus con l'ingegnere Pietro Renzi e il geometra Matteo Morgese. La delegazione aveva come capofila Charles Tchameni del Terzo Mondo.

"Siamo stati contenti di incontrare l'Amministrazione comunale per trasmettere con soddisfazione, entusiasmo ed emozione l'avventura umanitaria passata in Camerun, percorrendo il triangolo nazionale dal Litorale all'Ovest passando dal centro del paese, incontrando imprenditori e massime autorità di ogni località per gli scambi rispetto ai bisogni necessari eminenti, la promozione del made in Italy e portando conforto, sorriso e speranza alle popolazioni per il miglioramento quotidiano delle loro condizioni di vita, partendo dalla salute".

È stata l'occasione per riepilogare e strutturare una serie di iniziative che si svolgeranno in città con l'obiettivo di rinforzare e concretizzare il rapporto di cooperazione, amicizia e cordialità che storicamente esiste tra il Camerun, il comune di Ravenna, la società civile ravennate e la regione Emilia-Romagna.



