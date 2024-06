A Misano dal 26 al 28 luglio torna la World Ducati Week. A presentare il calendario di eventi della manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, sono stati l'amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali, insieme ai piloti MotoGP e Superbike Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Álvaro Bautista, Nicolò Bulega e Michele Pirro e ai piloti motocross Alessandro Lupino e Antonio Cairoli. In Romagna per l'occasione arrivano "decine di migliaia di motociclisti - dice Domenicali - e quest'anno sarà l'appuntamento più bello di sempre anche perché ci presentiamo per al prima volta nella storia dopo aver vinto due MotoGp di seguito e due mondiali Superbike. Ci saranno tutti i campioni e un parterre di piloti straordinario", che si misurerà il 27 luglio nella Lenovo Race of Champions durante 'La Notte dei Campioni' sul circuito di Misano. La lista dei nomi dei campioni che si sfideranno in sella alle Panigale V 4 comprende Francesco Bagnaia (Campione del Mondo MotoGP in carica), Enea Bastianini, Álvaro Bautista (Campione del Mondo di Superbike in carica), Nicolò Bulega (Campione del Mondo Supersport in carica), Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Andrea Iannone, Glenn Irwin, Álex Márquez, Marc Márquez, Jorge Martìn, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Michele Pirro, Michael Ruben Rinaldi. Dopo la gara la pista si trasformerà in un Dj-set dal vivo. Domenicali ha svelato la prima pietra dello stabilimento di Borgo Panigale che fu posata dai fratelli Adriano, Bruno e Marcello Cavalieri Ducati il 1 giugno 1935. Recuperata e restaura, ora è in mostra alla Fabbrica e al Museo Ducati.





