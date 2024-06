Alan Fabbri commosso per conferma a Ferrara, "premiato il lavoro"

BOLOGNA, 11 GIU - "È stato un risultato importante, in controtendenza rispetto al voto ferrarese per le elezioni europee". Alan Fabbri, confermato sindaco della città di Ferrara, è soddisfatto del risultato ottenuto e appena arriva in conferenza stampa si commuove prima di ringraziare elettori e staff.

Fabbri parla di dato in controtendenza perché in città il Pd è stato, seppur di un soffio, il primo partito (31,48%), davanti a Fratelli d'Italia (31,24%), nel voto per le Europee, mentre la sua candidatura a sindaco - espressione del centrodestra - ha ottenuto quasi il 58%. E in particolare la lista civica che porta il suo nome ha ottenuto più del 30% mentre la Lega, il suo partito, che nel 2019 lo accompagnò alla vittoria con il 31%, in questa tornata è scesa al 7,5%. Un contesto che Fabbri legge "onestamente". "È ovvio - dice all'ANSA - che la lista civica fa da traino, e svuota non soltanto i partiti di centrodestra ma anche quelli di centrosinistra". Un "segnale importante", sottolinea, "il fatto che i cittadini che hanno scelto una cosa alle Europee poi abbiano scelto un amministratore che reputano più vicino al territorio". Insomma "è stato premiato il lavoro di cinque anni". "La prima volta può essere un caso - dice Fabbri - oggi è una conferma", "anche per questo mi sono commosso".

