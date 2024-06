Comunali: Predappio rimane al centrodestra

BOLOGNA, 10 GIU - Predappio, il paese natale di Benito Mussolini dove ogni anno si radunano molti nostalgici in camicia nera, rimane al centrodestra. Cinque anni fa la vittoria di Roberto Canali fece scalpore perché il Comune era sempre stato guidato dalla sinistra. A distanza di cinque anni Canali (Uniti per Predappio) è stato premiato dai suoi cittadini, vincendo con il 71,65%% contro il 28,35% della sfidante Monica Fucchi (Predappio futura) Negli ultimi cinque anni è stato spesso al centro delle polemiche: ha fatto discutere la decisione del Comune di cancellare i viaggi della memoria ad Auschwitz e il mancato patrocinio alla manifestazione dell'Anpi nel giorno della liberazione di Predappio, il cui anniversario è nello stesso giorno di quello sulla marcia su Roma. Al centro delle polemiche anche la Casa del Fascio, un imponente esempio di architettura razionalista da anni in disuso, il cui utilizzo suscita ogni volta feroci contrapposizioni.

