Barista esasperato si apposta e fa arrestare un ladro

BOLOGNA, 10 GIU - Esasperato da una serie di furti che ha subito negli ultimi tempi, il titolare di un bar di Bologna si è appostato in auto nei pressi del proprio locale, deciso a cogliere sul fatto i ladri. E ci è riuscito, avvisando la polizia che ha arrestato un 46enne di origine senegalese, accusato di tentato furto aggravato.

Tutto è successo nella tarda serata di ieri. Dall'abitacolo della macchina, il commerciante ha visto due uomini avvicinarsi al suo bar e iniziare a forzare la porta di ingresso. Restando sempre nascosto, ha avvertito il 113 che ha inviato sul posto con una 'volante'. All'arrivo della pattuglia i ladri si sono dati alla fuga in sella a due biciclette, in direzioni diverse: il 46enne è stato bloccato, mentre il complice è riuscito a fare perdere le proprie tracce. L'uomo fermato è risultato irregolare sul territorio nazionale e già gravato da diversi precedenti di polizia per vari reati: furti, droga e un tentato omicidio avvenuto anni fa nel Riminese.

