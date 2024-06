Schlein vota a Bologna subito dopo l'apertura dei seggi

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha votato a Bologna nel seggio allestito nelle scuole Ercolani in via Mura di Porta Galliera. Schlein è arrivata poco dopo le 15, assediata da giornalisti e fotografi.

Dopo aver aspettato il suo turno in fila la segretaria del Pd è entrata nella cabina 2 della sezione 99 per esprimere il suo voto. Prima di votare, Schlein ha dovuto cambiare la matita perché si era rotta la punta. Dopo il suo voto ha atteso in corridoio che votasse anche la compagna, quindi si è allontanata senza rilasciare dichiarazioni.



