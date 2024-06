Spiagge riminesi pronte per l'estate, ripascimenti conclusi

La costa riminese è pronta per l'arrivo dell'estate e della nuova stagione balneare: lungo il litorale, da nord a sud, si sono conclusi i lavori per rimpinguare le spiagge, con l'inserimento di oltre 50mila metri cubi di sabbia, e per rinforzare scogliere e difese in mare con centinaia di sacchi e scogli calcarei. Con un impegno di circa 500mila euro, spiega la Regione Emilia-Romagna, gli interventi necessari a riprofilare le spiagge hanno interessato tutta la costa. In parallelo si è lavorato su scogliere, barriere sommerse in sacchi e altre difese per mitigare l'erosione e contrastare l'avanzamento dell'acqua, con un progetto del valore complessivo di circa 560mila euro.

In via di conclusione anche la ricalibratura delle scogliere sul mare, intervento finanziato con circa 1,5 milioni. I lavori, coordinati dall'Ufficio di Rimini dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sono realizzati con fondi della programmazione regionale 2023-2025 contro il dissesto idrogeologico.

Per gli appalti che interessano la costa riminese, nel triennio, la Regione ha messo in campo 2 milioni 780mila euro. A queste risorse si aggiungono quelle previste dal Pnrr per la manutenzione della costa a nord della provincia di Rimini, parte di un intervento più ampio da oltre 3,1 milioni che interessa anche la provincia di Forlì-Cesena.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA