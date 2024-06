Apre Solids, la fiera della lavorazione dei materiali sfusi

Apre Solids, la fiera di Parma dedicata alle aziende produttrici di macchine per la lavorazione, la trasformazione, l'analisi, il trasporto e lo stoccaggio dei materiali in polveri, granuli e dei solidi sfusi: 140 le realtà presenti negli stand con otto appuntamenti di approfondimento, tra convegni, workshop, conferenze con esperti del settore provenienti da università, industrie, mondo della finanza.

Ad inaugurare la fiera, il convegno dedicato alla robotica applicata alla lavorazione delle polveri. Un ambito, spiega il relatore, l'ingegner Massimiliano Sacchi, in costante sviluppo e che permette, sottolinea, "di sottrarre gli operatori da lavori fisicamente e mentalmente gravosi, oltre che pericolosi a causa dell'esposizione continua a polveri nocive. Ci tengo a sottolineare che la robotica non elimina le persone ma ne migliora la qualità di vita". A seguire una tavola rotonda dedicata alle tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0 e 5.0, con focus su Intelligenza Artificiale, Robotica e Automazione, moderata da Franco Canna, direttore di Innovation Post.

Domani, 6 giugno, incontro sulla scorrevolezza delle polveri e dei materiali granulari. Si entrerà, inoltre, nel mondo delle normative e della sicurezza con gli esperti di Atex Italia e si approfondirà il tema dei software di manutenzione preventiva integrati nei sistemi di vagliatura, con la testimonianza di Cuccolini S.r.l Virto Group.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA