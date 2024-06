Giornata della bici, a Ferrara il 90% ne possiede almeno una

Nella giornata mondiale della bicicletta, che si celebra oggi, Ferrara svetta come "città della bici" e i numeri, resi noti dall'Amministrazione comunale, lo confermano: uno spostamento su 4 (24%) che i ferraresi fanno per recarsi a scuola o al lavoro avviene in bicicletta; se si aggiunge chi si sposta a piedi (circa il 10%,della popolazione), la mobilità "attiva" nel suo complesso sale a uno spostamento su tre. Circa il 90% dei ferraresi possiede almeno una bicicletta, ma moltissimi ne possiedono più di una.

La città ha 218 km di piste ciclabili (saliranno a 268 nel 2030 secondo gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) che collegano i quartieri periferici e le frazioni al centro e più del 64% della popolazione ferrarese risiede a meno di 300 metri da una pista ciclabile.

Entro quest'anno verrà terminato il secondo lotto della velostazione, che si trova nel piazzale della stazione ferroviaria e offrirà numerosi servizi, come la possibilità di lasciare la bicicletta in un luogo chiuso e videosorvegliato, officina di riparazione bici, deposito bagagli e ufficio per le informazioni turistiche. Inoltre il Progetto Ciclovie Urbane prevede in tutto 9 km di ciclabili per connettere le sedi universitarie con i nodi ferroviari, nell'ambito degli interventi Pnrr: il progetto, di circa 2,4 milioni, prevede la realizzazione delle ciclabili, divise in due lotti, il primo dei quali già concluso. Ferrara ha anche aderito alla campagna Bike to work (co-finanziata dalla Regione) che ha previsto negli ultimi tre anni un incentivo economico (20 centesimi di euro per ogni km percorso) a chi utilizza la bicicletta per recarsi al lavoro: a questa campagna hanno aderito 60 aziende del territorio, compreso il Comune di Ferrara, e 653 lavoratori hanno percorso in totale più di 337.000 km facendo circa 93.600 viaggi e risparmiando così 98 tonnellate di Co2. I viaggi sono stati conteggiati con l'app Play and go. Infine, grazie ad un progetto europeo Air Break e alla collaborazione di numerosi partner, sono state realizzate sei postazioni per la ricarica delle biciclette elettriche e un modello sperimentale di contabici distribuiti in varie zone della città.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA