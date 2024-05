Tutto Esaurito, Il Festival dello stress a Bologna dal 3/6

Dopo il successo della prima edizione, lo scorso anno, il cartellone di Bologna Estate ripropone 'Tutto Esaurito - Il Festival dello Stress', la prima rassegna terapeutica italiana prodotta da Sì Produzioni che aiuta a combattere l'ansia col sorriso e la condivisione delle esperienze di sei personaggi pubblici, disposti a raccontare lo stress del proprio mestiere.

E dunque dal 3 all'8 giugno alle 21 il Chiostro dell'Arena del Sole vedrà in successione Pierluigi Pardo raccontare dello stress di fare il telecronista (il 3) parlando dell'ansia della diretta, la paura della gaffe irrimediabile, l'incubo dell'audience e delle pressioni, l'inferno dei social: la vita del giornalista sportivo e telecronista. E il mestiere del pittore? Tocca a Luca Caccione descrivere il 4 lo stress che procura creare e sperimentare nuovi linguaggi e tecniche e l'ansia di imporsi nel mercato dell'arte. Il 5 Alessandro Bergonzoni dirà del rapporto con il pubblico e delle dinamiche dello show business e dell'impegno civile per la difesa dei diritti umani, un campo molto caro all'attore bolognese. E ancora, il 6 lo stress di fare la scienzata secondo Ilaria Capua: la paura, la guerra contro i virus e l'ignoranza, le conseguenze della pandemia e la fatica della ricerca.

Non poteva mancare il mestiere del giornalista, spesso impegnato nella lotta alla corruzione e al malgoverno, nella difesa della libertà di espressione e dell'autonomia (tema di grande attualità), della difficoltà di fare giornalismo investigativo in Italia: protagonista Milena Gabanelli il 7.

Chiusura l'8 giugno con Veronica Pivetti a "recitare" lo stress di fare l'attrice con le battaglie contro il pregiudizio e il sessismo, la depressione, la frustrazione del creativo, la curiosità morbosa del pubblico e dei media. Gli incontri, ad ingresso gratuito, saranno condotti dal direttore artistico, il giornalista Emilio Marrese, insieme a psicoanalisti, psichiatri o psicoterapeuti che alla fine tracceranno la diagnosi (ovviamente in tono ludico) e suggeriranno una terapia all'intervistato.



