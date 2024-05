Sisto: 'sulla Giustizia lo sforzo del Governo è massimo'

"Questo è il ministero che ha svolto più assunzioni negli ultimi 50 anni, è un dato oggettivo". Lo ha detto il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, in collegamento con il Festival della giustizia penale, in corso a Modena. Sisto si è collegato al posto del ministro Carlo Nordio, inizialmente annunciato in mattinata.

Sisto ha evidenziato "le assunzioni massicce sia sul piano del Dap, con oltre duemila agenti di polizia penitenziaria e abbiamo colmato i ruoli di tutto quello che è assistenza nei confronti dei detenuti. Ma anche sulla giustizia: con l'ufficio per il processo, gli amministrativi, funzionari e dirigenti. Lo sforzo di questo governo nei confronti della giustizia è massimo e continuiamo ad assumere con scorrimento graduatorie e con le stabilizzazioni. In continuità con quello che ha iniziato a realizzare la ministra Cartabia", ha detto Sisto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA