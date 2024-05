Anziano cade in una buca, recuperato dal Soccorso Alpino

Un anziano residente nella frazione di Casine di Sestola, sull'Appennino modenese, è stato recuperato dal Soccorso Alpino dopo essere caduto in una cavità del terreno, profonda circa due metri. L'ottantenne non aveva fatto rientro a casa dopo essere uscito questa mattina per cercare il cane che era scappato: nel pomeriggio i famigliari preoccupati hanno chiamato i Carabinieri del comando di Sestola.

Attivato il Soccorso Alpino Emilia-Romagna stazione monte Cimone, una squadra è arrivata e durante le prime ricerche l'uomo è stato trovato in un campo, non lontano da casa.

Immobilizzato sulla barella e imbarcato sull'elicottero, è stato portato all'ospedale di Baggiovara a Modena. Sul posto anche i vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA