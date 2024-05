Calcio: Ranieri, Cagliari gagliardo per un risultato pieno

"Una partita gagliarda per il risultato pieno: tutti i tifosi devono essere con noi come contro il Bari". Claudio Ranieri in pieno clima playoff in vista della gara di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo, fischio di inizio 12.30: il Cagliari proverà a portare via la salvezza ai neroverdi senza rinvii pericolosi all'ultima di campionato in casa con la Fiorentina.

Proprio per trovare concentrazione e spirito giusto per la partita clou del torneo, da stasera, su richiesta della squadra, tutti in ritiro ad Assemini. Poi la partenza a Reggio Emilia.

Out sino alla fine del torneo Jankto e Makoumbou, tutti gli altri sono pronti alla battaglia. "La squadra è carica mentalmente e fisicamente - ha detto il tecnico nella conferenza stampa dell'antivigilia - Era già carica da sola, ma nell'allenamento alla Domus a porte aperte i tifosi ci hanno dato un'ulteriore spinta: abbiamo garantito che noi lotteremo fino alla fine. Noi in ogni gara cerchiamo di fare il possibile, ma i ragazzi non sono macchine, possono anche sbagliare approccio. Poi sta a me intervenire, ma dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi".

Venduti già 3.100 biglietti del settore ospiti. "Questo ci darà ancora più forza, coraggio e motivazione", chiarisce Ranieri. Polemiche sul calendario: "Non è giusto - spiega Ranieri - che uno giochi conoscendo il risultato degli altri: per queste tre giornate le squadre coinvolte nella lotta salvezza avrebbero dovuto giocare contemporaneamente".

Attenzione al Sassuolo: "È una squadra con ottima qualità, non abituata a stare in quella posizione di classifica. Noi dovremo fare la nostra partita, rispettandoli, giocando una partita vibrante, forte, con determinazione e qualità. Non dovremo essere timidi, ma propositivi - avverte l'allenatore rossoblu - Meno timidi rispetto alla gara con il Milan. Rispetto poi alla gara di andata, oltre a cambiare alcuni interpreti, il Sassuolo potrebbe cambiare modulo di gioco: quello consueto o quello utilizzato maggiormente dal loro tecnico Ballardini.

Siamo pronti ad entrambe le situazioni".

Ranieri si affida anche ai veterani. Non necessariamente dal primo minuto: "Mancosu è rientrato, anche se non ha ancora ovviamente i novanta minuti. Sappiamo quanto sia importante Viola, averlo ritrovato ci dà ancora più forza. Pavoletti? Se avrò bisogno di lui ci sarà", assicura.



