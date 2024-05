F1: Imola; Leclerc, ora sappiamo che vincere è possibile

"Stiamo meglio, quantomeno abbiamo la speranza che se facciamo tutto alla perfezione c'è almeno la possibilità di vincere. Come ho sempre detto in passato, arrivare terzo, quarto o quinto non conta. Solo la vittoria conta per me e quando vedi che c'è una possibilità concreta è fantastico. Non solo per me, ma anche per i fan". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc, in vista del Gp di Imola.

"Abbiamo visto in Australia Carlos fare l'impresa, a Miami nell'ultima gara c'è riuscito Lando e ora sono io molto motivato a farlo qui, a Monaco e in tutti gli altri appuntamenti nella stagione", ha detto il pilota monegasco.



