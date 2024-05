Mare di Libri, a Rimini il festival dei ragazzi che leggono

La diciassettesima edizione di 'Mare di Libri-Festival dei Ragazzi che leggono' torna ad animare il territorio riminese dal 14 al 16 giugno con numerosi ospiti dall'Italia e dall'estero. L'unico festival in Italia fatto da adolescenti per adolescenti è un appuntamento per le ragazze e i ragazzi che amano i libri e la lettura e che hanno voglia di condividere le loro passioni con altri coetanei.

Saranno circa 40 gli eventi tra presentazioni, dibattiti intergenerazionali su temi contemporanei, dall'intelligenza artificiale all'educazione sentimentale, dialoghi tra ragazzi e ragazze e gli autori e le autrici che interverranno in questa edizione, e spettacoli teatrali nei luoghi più importanti del centro storico. Quest'anno tra gli ospiti Telmo Pievani, Zerocalcare, Christian Raimo, Azzurra Rinaldi, David Levithan e Sophie Anderson. Il Festival aprirà con il filosofo Telmo Pievani in Antropocene, per un momento di approfondimento su temi cruciali anche per la città romagnola, come la sfida ambientale e il riscaldamento climatico.

Torna anche il Premio Mare di Libri, all'11/a edizione, con la cinquina di narrativa e, dall'anno scorso, una nuova categoria riservata alle Graphic Novel. Fulcro della manifestazione sono sempre gli incontri con l'autore, e in molti casi l'intervista è affidata a giovani lettori e lettrici di gruppi di lettura provenienti da tutta Italia. Il format "Raccontami un libro perfetto" consiste in tre eventi durante i quali quattro diverse professionalità del mondo dei libri si scontrano in una sorta di torneo di consigli a squadre. Il format "La strana coppia" sarà invece dedicato alla riflessione su due parole apparentemente slegate tra loro, ma che in realtà spesso sono interconnesse, come 'scuola' e 'politica'. Si esplorerà il cinema, l'educazione sentimentale, il mondo del giornalismo, come leggere il fumetto. Non mancheranno gli speed-date con gli editor, protagonisti i professionisti di case editrici che avranno il compito di raccontare in pochi minuti i libri da loro pubblicati, cercando di convincere e incuriosire lettrici e lettori.



