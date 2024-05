Alluvione: il ricordo a Faenza il 15 giugno dopo le elezioni

Il 15 giugno al PalaCattani di Faenza (Ravenna) si terrà un evento per ringraziare tutti coloro che sono intervenuti immediatamente nella fase di emergenza dell'alluvione e anche dopo: Protezione civile, istituzioni, forze dello Stato, mondo del volontariato. L'evento si chiama 'Alluvione, un anno dopo. Una giornata per dire grazie'. La data scelta slitta di un mese rispetto all'anniversario degli eventi di maggio 2023 a causa della campagna elettorale, che vede il governatore uscente Stefano Bonaccini candidato nella circoscrizione Nord-Est.

"Abbiamo preferito farlo dopo le elezioni per evitare strumentalizzazioni, essendo io candidato", ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bologna per fare un punto della situazione a un anno dall'alluvione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA