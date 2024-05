Alluvione: al via lavori per 300mila euro per frana forlivese

Sono stati avviati a Premilcuore (Forlì-Cesena) lavori di risistemazione e consolidamento del pendio che discende verso il fiume Rabbi, colpito da un doppio dissesto a seguito dell'alluvione dello scorso anno.

Le opere urgenti, definite nell'ambito del programma di interventi, saranno finanziate con 300mila euro (ordinanza n.

8/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione) e serviranno a rimettere in sicurezza il paese. Lo spiega la Regione.

Nella zona in prossimità dell'area feste, vicino al centro storico, una frana nel pendio fra il fiume Rabbi e la soprastante strada provinciale SP3 ha danneggiato il muro adiacente all'alveo con il distacco di porzioni importanti di coltre e blocchi di pietra dal versante. Una seconda frana si è attivata circa un chilometro più a valle, in corrispondenza del giardino comunale: anche qui il movimento franoso ha causato il crollo di coltre e blocchi di pietra, rendendolo impraticabile.

L'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico delle aree in frana e alla rimozione degli elementi instabili dal pendio come coltre, blocchi di pietra e alberature inclinate o compromesse dal movimento franoso.





