Da Ravenna Festival la musica nella Romagna alluvionata

Una dedica d'amore in otto appuntamenti gratuiti: con la rassegna solidale e diffusa, Romagna in fiore, Ravenna Festival porta la musica in alcune delle località più duramente colpite dall'alluvione del 2023.

Quattro fine settimana nel segno del green per riscoprire quei territori e celebrarne lo spirito di resilienza e comunità.

Per la prima tappa, già esaurita la capienza e chiuse le iscrizioni: si parte, il 10 maggio a Faenza, dalle Canzoni terrestri che Vinicio Capossela propone con la complicità di Don Antonio, al secolo Antonio Gramentieri. La scenografia è Castel Raniero, dove fu costruita una colonia elioterapica fra gli anni Venti e Trenta e che oggi è casa dell'ormai storico festival folk La Musica nelle Aie. Rinunciando a ingombranti palcoscenici e luci artificiali, 'Romagna in fiore' continua fino al 2 giugno in spazi all'aperto, raggiungibili solo a piedi o in bicicletta nei territori di Riolo Terme, Brisighella e Modigliana, Tredozio, Galeata, Conselice, Sarsina e Ravenna.



