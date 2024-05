Musica: Eleonora e Beatrice Dallagnese in concerto a Bologna

L'Auditorium Rossano e Andrea Baldi di Rastignano, appena fuori Bologna, il 5 maggio alle 18,30 ospita per la stagione concertistica del Circolo della Musica le pianiste Eleonora e Beatrice Dallagnese, le sorelle gemelle ventitreenni del trevigiano che hanno dedicato 19 anni della loro vita alla musica e allo studio del pianoforte.

Uno dei migliori duo pianistici della scena attuale, le due giovanissime artiste si produrranno in due capolavori assoluti del repertorio per due pianoforti di non frequentissimo ascolto: la Sonata in re maggiore Kv 488 di Mozart del 1795, nella quale il genio dell'autore si palesa in specialissimi effetti di spazialità, in una continua festa di colori e virtuosismi. A seguire, la più rara Sonata in fa minore Op. 34b di Johannes Brahms, che altro non è che la meno fortunata trascrizione per due pianoforti, realizzata fra il 1857 e il 1858, del celebre Quintetto per pianoforte e archi in fa minore Op. 34.

Una poderosa pagina di oltre quaranta minuti in cui il genio brahmsiano raggiunge livelli assoluti. Un programma, dunque, assai denso e impegnativo grazie al quale Eleonora e Beatrice Dallagnese, vincitrici di ben 45 primi premi in concorsi pianistici internazionali, potranno mostrare la loro tecnica e un gusto musicale infallibile.



