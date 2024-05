Europee: nel collegio Nord Est 11 liste, 156 i candidati

La Corte d'Appello di Venezia ha escluso sei delle 17 liste depositate nei giorni scorsi per il collegio Nord Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige) per le prossime elezioni Europee le cui urne saranno aperte l'8 e il 9 giugno.

Non sono stati ammessi Alternativa popolare, Forza Nuova, Italia dei diritti De Pierro, Unione Cattolica Italiana, Democrazia sovrana popolare e il Partito animalista - Italexit per l'Italia. Sono dunque 11 le liste ammesse per un totale di 156 candidati, di questi, 18 sono i candidati Fvg.

Fratelli d'Italia candida come capolista Giorgia Meloni detta Giorgia; al numero due Sergio Antonio Berlato, europarlamentare sostenuto dai cacciatori veneti e negazionista del Covid. Al sesto c'è Stefano Cavedagna "detto Cavedania".

Stati Uniti d'Europa ha capolista Graham Robert Watson. Sono assenti i big, candidati prevalentemente nel collegio Nord Ovest.

Primo della lista di Forza Italia - Noi Moderati - PPE è il segretario nazionale Antonio Tajani, ministro degli Esteri,vicepresidente del Consiglio; seconda Sandra Savino; terzo Flavio Tosi.

La Lega Salvini Premier, capolista Paolo Borchia, candida al numero due l'europarlamentare uscente Elena Lizzi; cinque la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint, al 14/o Roberto Vannacci.

In testa alla lista del Pd c'è il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini; al secondo Annalisa Corrado, della segreteria nazionale del partito; al terzo il sindacalista Ivan Pedretti; al quinto Alessandro Zan.

Azione - Siamo Europei ha per capolista Carlo Calenda. Al terzo c'è l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

Il Movimento 5 Stelle punta come capolista sulla eurodeputata uscente Sabrina Pignedoli, quindi al numero due sul fondatore di Banca Etica Ugo Biggeri.

Nella lista Libertà il capolista è Cateno De Luca; Ugo Rossi, tra i leader della protesta No vax a Trieste, è dodicesimo.

La Sudtiroler VolkSpartei (SVP) ha per capolista Herbert Dorfmann, candida soltanto altri cinque persone.

Alleanza Verdi e Sinistra capolista Cristina Guarda; secondo Domenico Lucano detto Mimmo.

Pace Terra Dignità è capeggiata da Raniero Luigi La Valle, terzo Michele Santoro; al 7/o Ginevra Bompiani; all'8/o Fiammetta Cucurnia, giornalista e compagna di Giulietto Chiesa; 13/o l'attore Paolo Rossi.



