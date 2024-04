Fiera di Rimini, Ermeti confermato presidente

Come da pronostici, è stato confermato alla guida di Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti, eletto presidente dall'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti dopo aver sin qui traghettato la società di organizzazione di eventi fieristici quotata alla Borsa di Milano. Il nuovo consiglio d'amministrazione, in carica per tre anni, ha confermato anche Corrado Peraboni quale amministratore delegato.

L'assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio 2023 che ha chiuso con un utile pari a 14.160.861 euro, ricavi pari a 212,4 milioni, un margine operativo lordo 'adjusted' pari a 49,5 milioni e un risultato netto pari a 13,3 milioni. La posizione finanziaria netta è negativa per 71,9 milioni .

A far correre i conti dello scorso anno sono state le diverse kermesse lanciate da Ieg: da TTG, Sigep, Mir e Beer&Food attraction, cresciute del 20% rispetto all'edizione precedente a Ecomondo (+15%) e T-Gold (+5%) fino a Key che ha registrato un incremento del 41%.

"Siamo il primo player in Italia per l'organizzazione di manifestazioni sull'economia circolare e le energie alternative", ha puntualizzato Ermeti. Il nuovo piano industriale "è molto ambizioso - ha confessato il presidente a margine di una conferenza stampa -: un piano che prevede che la società cresca molto di più, con i risultati del 2023 che ci hanno di fatto posizionato come unica società fieristica italiana ad essere uscita con risultati superiori al periodo pandemico rispetto ai nostri competitor".

Resta archiviata la fusione con la fiera di Bologna. "È stata una scintilla ma non ha portato ad alcun fuoco", ha commentato Ermeti. "Fusioni? Bisogna che prima anche gli altri tornino ai livelli pre-pandemia, noi siamo gli unici ad averlo fatto", ha chiosato Peraboni. In cantiere c'è la costruzione del nuovo maxi padiglione, il 'cupolone'. "L'area libera sarà di 17 mila mq, sarà la più grande arena d'Italia. Potrà ospitare eventi sportivi e musicali internazionali", ha assicurato Ermeti. E continua l'espansione del gruppo all'estero. "A Riad - ha anticipato Peraboni - faremo una prima manifestazione nel settore del wellness e dello sport a febbraio 2025".



