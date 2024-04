Calcio: Motta, 'pareggio fantastico per come è maturato'

Alla fine, il bicchiere per Thiago Motta è mezzo pieno: "Pareggio fantastico per come è maturato", spiega il tecnico rossoblù, che si tiene un punto che fa morale e classifica, pur concedendo a Roma e Atalanta la chance di accorciare la classifica e riaprire la corsa Champions.

Ma sotto di un gol e di un uomo, alla fine i rossoblù limitano i danni e muovono la classifica grazie a Saelemaekers: "E' nel suo miglior momento", dice Motta, che si tiene stretto un Bologna che rimonta e prova a vincerla anche in inferiorità numerica: "Sono soddisfatto della partita, sapevamo che sarebbe stata complicata. Loro cercano di non far giocare l'avversario e sono molto bravi nelle ripartenze, noi pur non essendo stati perfetti siamo riusciti a pareggiare e possiamo guardare avanti".

Ma il gioco spezzettato ancora una volta fa polemizzare Motta: "Oggi abbiamo giocato 31 minuti su 101, fate voi i commenti. Io sono soddisfatto perché non abbiamo perso la testa cercando di ottenere la vittoria". Fabio Cannavaro, invece mastica amaro: "Dobbiamo imparare a fare male", dice il neo tecnico dei friulani, che nonostante l'occasione sprecata prova a tenersi stretti i miglioramenti della squadra: "L'Udinese ha buone basi e qualità ma da quello che vedo ha troppa paura. Devo entrare nelle teste e ripulirle dalla paura. Abbiamo qualità ma dobbiamo migliorare. Oggi bravi a chiudere gli spazi e nei duelli, come squadra. Ma dobbiamo migliorare nella gestione e nel consolidamento quando recuperiamo palla. Poi una punizione va in porta e il portiere è stato toccato. E noi prendiamo il palo e la palla esce: queste sono cose che ti possono cambiare una stagione. Ma dobbiamo crederci e imparare a fare male".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA