A 30 anni dalla scomparsa Imola celebra Senna e Ratzenberger

A trent'anni dalla loro scomparsa, Imola celebrerà, mercoledì 1 maggio, Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, morti proprio sul circuito della città romagnola in quel tragico weekend di inizio maggio del 1994. Le iniziative a ricordo dei due piloti fanno parte del calendario di eventi ribattezzato "Senna 30 years", che l'amministrazione comunale ha messo a punto in collaborazione con l'Istituto Ayrton Senna, il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e la Regione Emilia-Romagna.

Il Primo maggio le iniziative si svilupperanno lunga tutta la giornata: il momento più toccante è previsto alle 14.17, ora dell'incidente di Senna alla curva del Tamburello, con un minuto di silenzio. Sul palco, allestito nella zona vicino al luogo dell'impatto, porteranno il loro saluto, dopo la deposizione di mazzi di fiori sul luogo dell'incidente, il vice-presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il ministro delle Relazioni estere della Repubblica Federativa del Brasile, Mauro Vieira; il ministro degli Affari esteri dell'Austria, Alexander Schallenberg; il sindaco di Imola, Marco Panieri; l'amministratore delegato di Formula One, Stefano Domenicali e il presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi. Al termine, la delegazione delle Autorità si sposterà alla curva Villeneuve, teatro dell'incidente di Ratzenberger, dove verranno deposti mazzi di fiori.

Nel pomeriggio verrà proiettato nel Media Centre dell'Autodromo il documentario su Ratzenberger, seguito da un momento dedicato a Senna con la presentazione del libro del giornalista Franco Nugnes dal titolo 'Senna. Le Verità', In serata, alle 21, al teatro comunale Ebe Stignani andrà in scena lo spettacolo "Fresi racconta Senna", un monologo sulla vita di Ayrton Senna raccontata da Stefano Fresi. Il testo è tratto dal libro 'Perdere Senna' del regista e scrittore Giorgio J. Squarcia. Sul palco Fresi sarà accompagnato da una cantante e da una band di cinque elementi.



