Studente progetta un'area multisport in centro a San Marino

Per il Campo Bruno Reffi, collocato nel centro storico della Repubblica di San Marino, potrebbe esserci un futuro all'insegna dello sport e del tempo libero grazie a un inedito assetto sviluppato su un'area di circa 650 metri quadri, allestita per giocare a calcetto, pallavolo o basket, e per praticare discipline come lo yoga.

L'area sarebbe circondata da una pista di atletica.

A ipotizzare la novità, in una tesi di laurea in Ingegneria civile recentemente discussa all'Università degli studi della Repubblica di San Marino, è stato Gabriele Notariale, 22enne di Tavullia che il 13 aprile ha illustrato il progetto alla Giunta di Castello della Città di San Marino, dalla quale l'Ateneo aveva ricevuto la richiesta di un approfondimento con cui pensare a una svolta per zona, frequentata sia dai turisti che dai residenti.

"L'analisi - spiega Michele Bacciocchi, docente dell'Ateneo sammarinese e relatore della tesi - oltre a proporre delle soluzioni ingegneristiche innovative ha coinvolto una puntuale verifica dei servizi presenti a livello di rete idrica, gas e non solo, per confermare la fattibilità delle ipotesi avanzate anche dal punto di vista dell'acqua necessaria, degli allacci della corrente elettrica e così via". In questo aspetto la tesi è stata supportata dell'Azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici, grazie al contribuito di un rappresentante dello staff che in passato si è laureato proprio all'Università di San Marino.



