Ciclismo: Passo del Mortirolo potrebbe diventare 'Cima Pantani'

Il passo del Mortirolo, valico alpino di epiche scalate dei ciclisti al Giro d'Italia, potrebbe presto essere intitolato anche al compianto campione dell'Emilia Romagna, Marco Pantani. Lo ha annunciato questa sera un super tifoso del ciclista prematuramente scomparso, Lorenzo Tomasi di Montagna di Valtellina (Sondrio) in stretto contatto con Tonina, la mamma del ciclista.

"Il presidente del Consorzio turistico, Gigi Negri, dopo l'autorizzazione ricevuta dalla signora Tonina - spiega Tomasi - auspica che i due Comuni di Mazzo in Valtellina e di Monno, in provincia di Brescia, assumano a breve la prescritta delibera" per intitolare il Passo del Mortirolo 'Cima Pantani'.

"Successivamente verrà concordata con i vari attori la data dell'inaugurazione della nuova statua di Marco, in via di approntamento, grazie anche ai contributi che Gigi Negri sta reperendo, e contestualmente procedere all'ufficialità dell'intitolazione".



