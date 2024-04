Turismo, crescono nel trimestre le presenze in Emilia-Romagna

I dati gennaio-marzo 2024 confermano il buon stato di salute del turismo in Emilia-Romagna. Crescono le presenze di turisti italiani e stranieri nel primo trimestre dell'anno, +9,9% rispetto al 2023 (+11,9% sul 2019), e gli arrivi +9,3% sempre rispetto allo scorso anno (+5,4% sul 2019).

Aumentano ancora i turisti esteri, +15,5%, con un incremento del 13,3% rispetto al 2023 (+ 15,9% rispetto al 2019). In percentuale, le città d'arte e d'affari, trainate dalle destinazioni turistiche, pesano sul movimento turistico regionale per il 43,6% delle presenze e il 47,6% degli arrivi complessivi, seguite dalla Riviera (31,8% delle presenze e 27,9% degli arrivi).

Sono i principali dati del rapporto sul movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell'Emilia-Romagna rilevati dall'Ufficio regionale di statistica nell'ambito delle indagini Istat.

La crescita maggiore in percentuale è quella della Riviera, con presenze complessive (italiani e stranieri) che si attestano a +25,1% sul 2023 (+24,4% sul 2019), mentre gli arrivi registrano un +26,5% sul 2023 (+ 23,7% sul 2019).



