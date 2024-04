Patrick Zaki seguirà un dottorato alla Normale di Pisa

Dall'Università di Bologna alla Scuola Normale di Pisa: Patrick Zaki, l'attivista egiziano che ha trascorso più di due anni in carcere in Egitto, ha annunciato sui social che è stato accettato al programma di dottorato della prestigiosa istituzione, al Dipartimento di Scienze politiche e Sociologia. "Questo - scrive su Instagram - segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo della mia vita e non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio di apprendimento e crescita".





