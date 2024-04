Uno bianca: nel Bolognese il ricordo di Erriu e Stasi

A Castel Maggiore, nel Bolognese, questa mattina si è svolta la commemorazione di Umberto Erriu e Cataldo Stasi, i due carabinieri che, il 20 aprile 1988, vennero uccisi dalla banda della Uno bianca. "Un agguato - si legge nel comunicato del Comune bolognese - che ha lasciato una traccia indelebile nella memoria collettiva di Castel Maggiore".

Dopo una messa nella chiesa di Sant'Andrea, momento di raccoglimento al cippo commemorativo in via Gramsci dove è stata deposta una corona di alloro. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Castel Maggiore Belinda Gottardi e il generale Ettore Bramato, comandante provinciale dei carabinieri. La banda criminale, capeggiata dai fratelli Savi, che tra il 1987 e il 1994 uccise 23 persone e ne ferì oltre 100, nel comune del Bolognese, il 27 dicembre 1990 assassinò anche Luigi Pasqui e Paride Pedini dopo una rapina alla stazione di servizio di Via Galliera.



