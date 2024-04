Inaugurati a Bologna nuovo Padiglione e Giardino Popolarissime

Inaugurati, a Bologna, il nuovo Padiglione e il nuovo Giardino delle Popolarissime nel comparto Acer del Quadrilatero Scalo-Malvasia. I nuovi spazi sono frutto di un progetto di riqualificazione promosso dal Comune in collaborazione con Acer e la Fondazione Innovazione Urbana Rusconi Ghigi.

Il comparto storico delle 'Popolarissime' è stato realizzato nella seconda metà degli anni '30 e già nel 2017 l'area è stata oggetto di Laboratori di Quartiere condotti dalla Fondazione Innovazione Urbana Rusconi Ghigi. Raccogliendo le proposte dei cittadini, grazie anche a un cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del bando 'Rigenerazione Urbana 2018' e alla partnership tecnica con Acer, a partire dal 2020, il Comune ha intrapreso diverse azioni di rigenerazione degli spazi fisici, per un investimento complessivo di circa 8 milioni di euro. Gli interventi, spiega la stessa Amministrazione felsinea in una nota , hanno permesso di restituire agli usi pubblici e sociali un nuovo padiglione attrezzato e un giardino di 2 ettari.

Nel nuovo padiglione sono previsti percorsi integrati e trasversali di ascolto e animazione che coinvolgano i residenti dell'area; momenti di aggregazione rivolti a diverse generazioni e culture e attività di laboratorio. La Fondazione Innovazione Urbana Rusconi Ghigi supporterà il Comune nelle azioni di inclusione sociale e cura del territorio e monitorerà tutte le attività che si svolgeranno nell'area, in sinergia con il Quartiere Porto-Saragozza.

Acer darà inoltre in gestione alla Fondazione tre ex locali commerciali di via Casarini e via Malvasia: sarà sviluppato un percorso di progettazione condivisa per selezionare i soggetti che animeranno i tre locali tenendo conto anche degli esiti del percorso di co-programmazione e co-progettazione del Patto LGBTQIA+ 2022- 26, finalizzato a prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione, a promuovere e a tutelare i diritti delle persone e della comunità LGBTQIA+.

A partire dall'inaugurazione dell'area, ancora, un programma di attività culturali animerà il territorio con iniziative di carattere multiculturale e multidisciplinare. Verrà valorizzato l'Hip Hop come esempio di cultura multiforme e inclusiva così da presentare spettacoli realizzati dalle scuole di danza di Bologna e dell'area metropolitana, chiamando i giovani delle Popolarissime a partecipare. Le attività proseguiranno, poi, nei mesi estivi, nell'ambito del cartellone di Bologna Estate.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA