'DiMondi Spring' con l'anteprima del Porretta Soul Festival

Comincia il 19 aprile in piazza Lucio Dalla, sotto la Tettoia Nervi, a Bologna, la tre giorni di 'DiMondi Spring', che anticipa l'edizione estiva del Festival e prevede anche la presentazione in anteprima del Porretta Soul Festival, in programma come sempre a luglio. Un viaggio nelle geografie alla scoperta, e riscoperta, di ritmi, atmosfere, musiche pensate per ballare e per ritrovare, forte, quel senso della 'comunità' che è il segno identitario di DiMondi.

Si inizia con la Manu Chao Night che vedrà come protagonisti i King Kong 5, la tribute band dell'artista, guidati da EL V, cantante latino emiliano dei Gardenhouse, con la potenza pura della sezione ritmica degli Skiantos (Massimo Magnani basso e Gianluca Schiavon batteria), la voce e la tromba di Frank Nemola (al fianco di Vasco Rossi per anni) e le chitarre eclettiche di Pablito La Ganga. Si prosegue il 20 con la dimensione 'latina' degli Espana Circo Este, che arrivano a Bologna con dischi come il recente Da Machu Picchu a Ushuaia, con il quale sono sbarcati anche in Sudamerica. Il 21 anteprima del Porretta Soul Festival (25-28 luglio) con il concerto della Oversoul Street Band, 15 musicisti, con un repertorio che spazia dai classici soul al rhythm & blues, James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Otis Redding, Ray Charles, Earth, Wind & Fire e tanti altri, reinterpretati con un gusto filologico e insieme contemporaneo.





