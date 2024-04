Europee: Bonaccini sulle candidature, è la settimana decisiva

"Questa settimana è quella decisiva per decidere che cosa faremo, perché la prossima settimana immagino si convocherà la direzione nazionale del mio partito per presentare, votare e definire le liste. Vedremo, io come sapete dove devo stare sto. Non ho mai chiesto niente per me nella mia vita, si può essere utili in tanti luoghi e in tanti modi, vedremo quello che decideremo insieme perché non ho mai pensato di dover determinare da solo il mio futuro". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, rispondendo a una domanda sulla sua possibile candidatura alle Europee.

