La Fiera Ragazzi chiude con un boom di oltre 31mila visitatori

Boom di pubblico alla Bologna Children's Book Fair 2024 che si è chiusa l'11 aprile con 31.735 visitatori professionali, il 10% in più del dal 2023 (28.894 visitatori l'anno scorso), che hanno preso parte ai 385 eventi della Bcbf e agli oltre 220 eventi underground organizzati dagli espositori in fiera e in città nei quattro giorni della manifestazione. Inaugurata l'8 aprile a BolognaFiere, insieme a BolognaBookPlus (BBPlus) e a Bologna Licensing Trade Fair/Kids (BLTF/K), con i saluti in diretta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla comunità mondiale del libro riunita a Bologna e la presenza della Slovenia come Paese Ospite d'Onore, la Fiera ha avuto anche una partecipazione record di 1523 espositori, in arrivo da circa 100 Paesi e regioni del mondo. Tra i nuovi ingressi: Angola, Bielorussia, Benin, Bolivia, Camerun, Colombia, Lussemburgo, Mauritius, Principato di Monaco, Moldavia, Paraguay, Filippine, Repubblica Togolese e Uganda. "È stato un onore per BolognaFiere inaugurare la sua fiera del libro per ragazzi con le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ci ha riempiti di orgoglio davanti alla grande platea internazionale dell'editoria qui riunita. Siamo molto soddisfatti dei risultati della fiera che premiano il grande lavoro portato avanti tutto l'anno e che confermano Bologna al centro del mercato editoriale mondiale" ha detto Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere.

La Fiera si pone sempre più sullo scenario internazionale quale promotore e palcoscenico di contenuti che si sviluppano lungo tutta la filiera del libro per bambini e ragazzi - dallo scouting alla vendita di diritti, dal licensing allo scambio di copyright per prodotti audiovisivi - ma anche oltre, con l'offerta dedicata all'editoria generalista in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori. La 61/a edizione conferma ancora una volta Bologna capitale mondiale del copyright e dello scambio di diritti editoriali, registrando un incremento di partecipazione. Successo che segue e dà riscontro all'impegno e al lavoro portato avanti da Bologna Children's Book Fair sullo scenario internazionale attraverso un'attività, tra tour e iniziative, che trascende l'appuntamento bolognese di marzo proseguendo durante tutto l'anno, anche grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Maeci e di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Una fiera internazionale anche nel digital e nella copertura stampa: arrivano da oltre 190 paesi le più di 2 milioni di pageviews dell'ultimo anno, e da oltre 40 paesi i giornalisti presenti.

La 62/a edizione di Bologna Children's Book Fair sarà dal 31 marzo al 3 aprile 2025, con l'Estonia Paese Ospite d'Onore.





