I vincitori del Premio Malerba per l'Albo Illustrato

Sono stati annunciati il 10 aprile alla Bologna Children's Book Fair i vincitori dell'ottava edizione del Premio Malerba per l'Albo Illustrato. Al primo posto si è classificato Storie brevi di Silvia Borando (Minibombo), al secondo Vendesi casa d'artista di Ericavale Morello (Camelozampa), al terzo Gambe all'aria (Giralangolo) di Daniele Movarelli e Andrea Antinori. I libri vincitori, accomunati da un approccio che privilegia umorismo e ironia, sono stati scelti da una giuria di esperti presieduta da Anna Malerba, vedova dello scrittore, con l'aggiunta dei voti degli alunni della scuola primaria Regina Elena di Roma e di una rappresentanza degli studenti del dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre.

Il premio è stato istituito nel 2017 per ricordare la ricca e memorabile produzione di Luigi Malerba anche nel campo dei libri per i bambini, testi che lui amava chiamare Anfibi, perché dedicati insieme ai piccoli e ai grandi.



