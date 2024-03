A 102 anni è 'cultore della materia' in Chimica farmaceutica

Gianluigi Giovetti, 102 anni, è stato riconosciuto 'cultore della materia' in Chimica farmaceutica dall'università. Promotrice l'Università di Modena e Reggio Emilia con una cerimonia che si è svolta con un collegamento online.

Giovetti, nato a Modena nel 1922, si è laureato in Chimica pura proprio all'ateneo modenese nel 1947, fa sapere Unimore. Il riconoscimento odierno è "un'inaspettata conseguenza della richiesta di prendere in considerazione il materiale relativo a un esame a suo tempo non riconosciuto", spiega Giovetti.

"Il dipartimento di Scienze della vita ha concesso all'unanimità e con grande soddisfazione il titolo di cultore della materia in chimica farmaceutica al dottor Giovetti che - spiega la professoressa Lorena Rebecchi, direttrice del dipartimento, che ha preso parte alla cerimonia insieme alla collega Maria Paola Costi, docente di Chimica Farmaceutica - nell'arco della sua lunga vita ha coltivato con dedizione, entusiasmo e competenza il suo interesse per la chimica farmaceutica".

Emozionato e grato il destinatario del riconoscimento: "Mi ha fatto molto piacere - aggiunge Giovetti - L'attestato, che farà mostra di sé nella camera della casa di riposo dove sono ospitato, corona il mio lavoro svolto in tutti gli anni passati presso la facoltà di Farmacia a Modena. Ne sono veramente onorato".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA