Scontro fra due auto nel Bolognese, un morto e due feriti

Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Sant'Agata Bolognese. Si è trattato, dalle prime informazioni, di uno scontro laterale fra due auto all'incrocio, regolato da un semaforo, fra via Montirone e via Ghiarone. Per l'uomo di 48 anni alla guida di una delle due vetture non c'è stato nulla da fare. Altre due persone, una donna di 58 anni e un uomo di 47, hanno riportato ferite di media gravità. Sul posto è intervenuto il 118, con tre ambulanze e un'automedica, oltre a vigili del fuoco e carabinieri, per i rilievi di legge.



