Tour europeo di Kool & The Gang tocca Bologna il 22 luglio

I Kool & The Gang saranno in Italia per una data nell'ambito del tour europeo, il 22 luglio alla rassegna Sequoie Music Park di Bologna, nel parco delle Caserme Rosse, in collaborazione con il Teatro EuropAuditorium.

Arriveranno direttamente da Barcellona, dove si esibiranno la sera precedente, per poi tornare negli Usa, con una serie di concerti a Las Vegas.

In sessant'anni di carriera la superband guidata da Robert 'Kool' Bell, grazie a canzoni iconiche come Celebration, Ladies Night, Fresh e Get Down on It, ha vinto due Grammy Awards, sette American Music Awards e 31 tra album d'oro e di platino. Il gruppo si è formato nel 1964 a Jersey City, in New Jersey, ed ha attraversato diverse fasi nella carriera, sperimentando vari generi musicali dal jazz al soul, dal funk alla disco.

Il loro funk e gli arrangiamenti jazzistici li hanno resi la band R&B più campionata di tutti i tempi: i loro samples sono inseriti infatti nei dischi di Madonna, Jay-Z, Beastie Boys, Janet Jackson, Cypress Hill e P. Diddy. E la loro musica è presente nelle colonne sonore di film come Rocky, Saturday Night Fever e Pulp Fiction. Inoltre nel 2015 hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Secondo stime di Wikipedia, il gruppo ha complessivamente venduto nel mondo circa 90 milioni di dischi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA