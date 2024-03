Trend capelli, è must extension, cure green e chiome arcobaleno

(di Agnese Ferrara) Extension per uso quotidiano, colorazioni affini alle chiome e nuances di pura fantasia per effetti arcobaleno per le donne di tutte le età e, per lui, sono invece un must i capelli decolorati su tagli corti, anche rasati come fanno i calciatori più famosi nel mondo. Inoltre nuovi trattamenti di bellezza di stampo green e tanta formazione, incluso l'adeguamento a nuove norme e raccomandazioni di sostenibilità, tra i temi portanti dell'aggiornamento dei parrucchieri riuniti alla fiera di Bologna in occasione del Cosmoprof. Qui la Camera italiana dell'Acconciatura, associazione che riunisce CNA Benessere e Sanità, insieme a Confartigianato Benessere e a Cosmetica Italia, associazione nazionale delle imprese della cosmesi, hanno dedicato una intera giornata alla formazione della categoria.

Spiega Gian Andrea Positano, responsabile del Centro Studi Cosmetica Italia che ha appena condotto una analisi sui parrucchieri della penisola: "Sono altissimi gli investimenti del comparto degli acconciatori. In primis in formazione tecnica, scelta dal 67% del campione. Segue la formazione sui corsi stilistici, legati alla moda del momento da adattare però alle singole clienti, su cui punta il 50,6% del campione.

Inoltre, il 28,5% investe anche in formazione su percorsi manageriali del personale. I temi cardini per la categoria sono la formazione e la sostenibilità, argomento che impatta numerosi aspetti dell'attività dei saloni per capelli". Puntando alla formazione al passo con la moda, su uno speciale 'hair ring' voluto dall'associazione Cosmetica Italia con Camera italiana dell'Acconciatura e Cosmoprof, si confrontano i contributi di 15 giovani parrucchieri under 25, selezionati da una giuria di esperti. Gli acconciatori si sono cimentati a creare i look per i capelli più adatti agli abiti e agli accessori dei principali stilisti di moda. Tra i principali trend per la bellezza dei capelli visti in fiera si segnala anche un boom dell'uso delle extension. Una volta applicate per le occasioni speciali o per infoltire i capelli radi, ora sono proposte per uso quotidiano diventando un accessorio moda d'uso comune. Cresce inoltre l'interesse per i trattamenti di bellezza green. Nuovi gli shampoo e i balsami in scaglie, fabbricati con ingredienti naturali e senza acqua e che si possono perfino miscelare col vino rosso ricco di polifenoli per bagni di bellezza completamente naturali. Nuove le cure beauty per rinforzare i capelli anche con integratori da bere a base di collagene e vitamine. Prosegue infine il trend delle tinture e delle schiariture con nuances 'arcobaleno' che piacciono moltissimo alle giovani donne ma anche alle ultra 60enni. Per l'uomo vincono i capelli colorati, in particolare il biondo, da mostrare su capelli corti e 'tagliati a rasoio' con linee di rasatura come mostrano i calciatori più famosi al mondo .



