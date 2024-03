Stalking alla ex, arrestato mentre la pedina sotto casa

Un 48enne è stato arrestato a Ravenna dalla polizia con l'accusa di stalking nei confronti della ex. L'uomo dopo essere stato lasciato dalla compagna, ha iniziato a contattarla ripetutamente con chiamate e messaggi e a pedinarla fin sul luogo di lavoro oltre che all'abitazione e agli altri posti abitualmente frequentati da lei.

Atteggiamenti persecutori culminati un paio di giorni fa quando, mentre la donna stava rientrando a casa in auto, l'uomo ha iniziato a inseguirla con la propria vettura tentando più volte di farla accostare. Lei, impaurita, ha chiamato subito il 112: poco dopo una Volante ha intercettato il 48enne a poca distanza dall'appartamento della donna arrestandolo in flagranza per stalking e sottoponendolo ai domiciliari. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha imposto all'uomo il divieto di avvicinamento alla ex.



