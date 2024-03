Incendio a Bologna: Zuppi ci uniamo in ecumenismo delle lacrime

Sono terminati, nella chiesa ortodossa romena San Luca Evangelista a Bologna, i funerali di Stefana Alexandra Nistor e dei suoi bambini, Giorgia Alejandra, Mattia Stefano e Giulia Maria morti lo scorso venerdì a seguito di un incendio innescato da un corto circuito di una stufetta elettrica. Durante la funzione, è stato letto anche un messaggio del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna.

"Ci uniamo a Stefania, Giorgia, Mattia Giulia ai familiari - ha scritto - in questo ecumenismo delle lacrime che ci unisce ancora di più nella fede e nella speranza. Ci conforta nella carità che diventa fraternità e impegno perché non solo non avvengano più queste tragedie, ma ogni uomo o donna bimbo o bimba possa realizzare il progetto di vita di bene che il Signore ha su ciascuno nel Tempo e per l' eternità".

Padre Trandafir Vid, parroco della chiesa di via Olmetola, ha raccontato che, il giorno in cui la famiglia ha perso la vita il cardinale Zuppi lo ha chiamato: "Ci ha detto che avremmo potuto celebrare le esequie in ogni chiesa di Bologna, anche in cattedrale. Io ho parlato con la famiglia di Stefana che ha preferito rimanere qui, in questa chiesa. L'affetto di Bologna, dopo questa tragedia, ci ha fatti sentire a casa".

Al termine della funzione, la mamma e la sorella di Stefana e il padre dei bambini hanno dato l'ultimo saluto ai feretri in un momento di grande commozione, la sepoltura avverrà in Certosa.

All'esterno della chiesa era stata allestita una tenda da campo: all'interno c'era una tavola apparecchiata dove sono state portante bevande e pietanze calde. Una tradizione della regione romena dalla quale proviene la famiglia di Stefana e anche il desiderio di sua madre: ricreare una casa che non c'è più.

Quella che la donna di 32 anni voleva potere comprare per lei e per i suoi figli.



