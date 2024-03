Dopo bava lumaca, vermi e cavallette tra i nuovi must beauty

(di Agnese Ferrara) Dopo la bava delle lumache è la volta di vermi e cavalette che fanno ancora più idratata e soda la pelle del corpo. I nuovissimi sieri beauty contengono oli di vermi della farina e di cavallette coreani commestibili, allevati sui monti delle catene montuose Jirisan e nutriti senza uso di pesticidi, miscelati con acqua di cipressi e alghe marine e sono in mostra nella sezione dei ritrovati più originali ed innovativi dal mondo al Cosmoprof Worldwide, la fiera della bellezza internazionale in corso alla fiera di Bologna. Insieme all'olio di vermi e cavallette (del brand Byfemme Sro) le novità più strane in fiera puntano alla sostenibilità e al riuso. Come i 'cryo-sticks' che promettono un migliore effetto botox allo sguardo: sono bastoncini ricurvi in acciaio inossidabile per il massaggio 'fai da te' dell'osso sopraccigliare e del contorno degli occhi e che contengono un liquido criogenico (non serve metterli nel congelatore). Nuovi e riutilizzabili anche i cotton-fioc multiuso (si usano per oltre 1.000 volte) in scatolina portatile e ideati pensando al pianeta, come i dischetti per lo strucco lavabili in lavatrice (sono 7 per confezione e valgono come oltre 1.700 dischetti in ovatta), entrambi del produttore Lastobject.

In fiera a Bologna anche le prime 'unghie finte' che però sono vegetali al 60% perché fabbricate in parte con bioplastica a base di resine da amido di riso (di Pretty Woman llc) e gli smalti 3 in 1 (base, colore e top) che cambiano colore da soli (inizialmente rosati, virano sul blu con il cambio di temperatura, del brand Guangzhou Roniki Beauty Supplies Co). Tra i nuovi dispositivi di bellezza hi tech, la penna fotografica (uno stick sottile da appoggiare su pelle e capelli) dotata di 5 megapixel e 6 led sulla punta e Intelligenza Artificiale.

Appoggiata sulla pelle, connessa con una App per smartphone, fornisce informazioni dettagliate sullo stato di salute e 'prescrive' i rimedi cosmetici necessari (di Chowis Co. Ltd).

Si segnalano inoltre le creme da bere al collagene marino commestibile proveniente al 100% da allevamenti norvegesi (di VildNord, Danimarca) e i sieri di ginseng nero selvatico coreano che combattono i capelli grigi (di Innovartis Gmbh), i gloss per labbra succosi a forma di cubetto di ghiaccio e ad effetto gelatina sulle labbra (di Better Way Limited).

I prodotti più innovativi e pazzi sono inclusi in una selezione tra 700 novità presenti in fiera a cura dell'agenzia internazionale Beautystreams per Cosmoprof. I rimedi più originali e innovativi concorrono per il Cosmoprof & Cosmopack Awards 2024, cerimonia paragonata ai premi Oscar per il settore della bellezza.



