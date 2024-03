Alice Rorhwacher nominata nel Cda della Cineteca di Bologna

La regista Alice Rohrwacher, designata dal Comune di Bologna, entra nel Cda della Fondazione Cineteca assieme all'ex assessore comunale (2015-2021) Davide Conte, figura nota nel mondo culturale, sociale ed economico del territorio, espresso invece dalla Regione Emilia-Romagna. Da oggi la Regione è 'Fondatore successivo' della Cineteca, come stabilito da una legge approvata a novembre, e ha conferito nel patrimonio della Fondazione 500mila euro, ripartiti in due parti uguali sulle annualità 2024 e 2025.

L'adesione è stata votata e approvata dall'Assemblea dei fondatori della Fondazione Cineteca, presieduta da Marco Bellocchio, nella quale il Comune di Bologna figura in qualità di 'Primo fondatore'. Allo stesso tempo è stata deliberata l'estensione del numero dei componenti del Cda, cha passa da 3 a 5 con Rohrwacher e Conte. Gli altri, oltre a Bellocchio, sono Valerio De Paolis e Alina Marazzi.

Alice Rohrwacher, tra le registe italiane più apprezzate nel panorama internazionale, nel 2023 è stata candidata agli Oscar nella categoria Best Live Action Shorts per Le Pupille, coprodotto da Alfonso Cuaron per Disney. Il suo lavoro più recente, La Chimera, è stato presentato al Festival di Cannes.

Conte conduce attività di ricerca, studio e consulenza per la pubblica amministrazione, imprese cooperative e società pubbliche, occupandosi anche dello studio dei bilanci pubblici e dello sviluppo di politiche nel settore culturale e sociale.





