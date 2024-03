Scontro auto-moto, morto motociclista nel Modenese

Incidente mortale, nel pomeriggio intorno alle 16, lungo la via Giardini a Stella di Serramazzoni, nel Modenese. A perdere la vita - a quanto appreso - un motociclista 52enne di Castel Nuovo Rangone che, in sella alla sua Aprilia, si è scontrato con una Fiat Panda guidata da una donna di 67 anni portata in Ospedale per accertamenti. Sul posto i soccorritori del 118, intervenuti - invano - con un'automedica e una ambulanza, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale per tutti gli accertamenti del caso e per chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Sempre nel pomeriggio e sempre nel Modenese, un uomo di 73 anni è stato investito mortalmente all'ingresso della tangenziale a Corlo di Formigine. A colpirlo, a quanto appreso, un Suv, condotto da un altro uomo la cui età sarebbe, indicativamente, la stessa della vittima. Sul luogo del sinistro la Polizia Locale, i Carabinieri e i sanitari del 118. I rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto, che avrebbe visto l'uomo muoversi a piedi all'ingresso della tangenziale, sono in capo alla Polizia Locale.

