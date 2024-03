Settimana della Legalità contro le mafie in Emilia-Romagna

Ottanta eventi, tra spettacoli, incontri, mostre, e 47 scuole coinvolte. È il programma della "Settimana della legalità", che dal 17 al 25 marzo torna in Emilia-Romagna, organizzata dall'Assemblea legislativa e dalla Giunta regionale in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e gli uffici provinciali, associazioni come Libera Emilia-Romagna e Amici dei Popoli, imprese e centri culturali impegnati nell'attività antimafia.

"Il contrasto alle mafie non è un'operazione che spetta a singole persone: se si vuole sconfiggere la criminalità dobbiamo prenderci per mano tutti - sottolinea la presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti - Ritengo, inoltre, importante coinvolgere le giovani generazioni per farle sentire protagoniste e far capire loro come la criminalità agisce.

All'interno delle scuole occorre fornire gli strumenti per far conoscere il valore della legalità e della cittadinanza responsabile".

Uno degli appuntamenti centrali è in calendario il 18 marzo, alle 10, nella Sala Guido Fanti dell'Assemblea legislativa a Bologna, quando una rappresentanza di studenti incontrerà Pietro Grasso, ex presidente del Senato e già procuratore nazionale antimafia. Insieme poi ad Emma Petitti taglieranno il nastro della mostra "Una vita contro la mafia", con i 25 totem della legalità, ognuno dedicato a una vittima di mafia, realizzati dalle scuole Einaudi-Molari di Rimini. Ad inaugurare la settimana sarà il 17 marzo alle 17 al Teatro della Repubblica di Cattolica lo spettacolo "Il tempo attorno" scritto da Giuliano Scarpinato, ispirato al vissuto dell'autore e dei suoi genitori, Roberto Scarpinato e Teresa Principato, magistrati antimafia e degli agenti di scorta che li hanno affiancati per anni. Si replicherà il 19 marzo, ore 10, all'Arena del Sole di Bologna e il 20 marzo al Teatro di Correggio. Il 22 marzo in Assemblea legislativa sarà presentata l'inchiesta "Brucia la terra", che ha vinto la dodicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Tra gli altri appuntamenti, inoltre, il 21 marzo a Sant'Arcangelo di Romagna il presidente della Regione Stefano Bonaccini inaugurerà un nuovo centro giovanile in un edificio confiscato alle mafie.



